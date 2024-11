Sciopero generale di 8 ore venerdì, 4 ore per bus-metro e aerei

agenzia

Con la precettazione per i trasporti, stop 9-13 Tpl e 10-14 voli

ROMA, 27 NOV – Venerdì 29 novembre lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la manovra resta di 8 ore o per l’intero turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati, ad eccezione dei trasporti dove, a seguito della precettazione, viene ridotto a 4 ore in particolare per il trasporto pubblico locale, il trasporto aereo e marittimo. Restano esclusi dallo sciopero il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia. In base all’ordinanza firmata dal ministro Matteo Salvini, lo stop per gli aerei, compresi i controllori di volo, si articolerà dalle 10 alle 14. Per bus, metro e tram così come per navi e traghetti sarà dalle 9 alle 13, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia. In caso di non rispetto della precettazione, le sanzioni ricadrebbero non solo sui sindacati ma anche sui singoli lavoratori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA