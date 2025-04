Scommesse: Fagioli ‘non vivo nel passato, ma nel presente’

agenzia

Il giocatore cita Coelho e dà appuntamento a domani col Parma

FIRENZE, 12 APR – “Non vivo né nel passato né nel futuro. Posseggo solo il presente ed è il presente che mi interessa”. Nicolò Fagioli cita Paulo Coelho per commentare il caso che lo vede di nuovo coinvolto nelle scommesse. Il centrocampista della Fiorentina su Instagram ha voluto inviare un messaggio, ovvero che tutta la vicenda, squalifica compresa, fa parte del passato ed è concentrato sul rilancio in maglia viola dopo la cessione dalla Juventus a gennaio. In attesa di scendere in campo al Franchi contro il Parma Fagioli ha postato anche una foto di lui insieme ai compagni a San Siro domenica scorsa e il messaggio ‘A domani’ e un cuore viola.

