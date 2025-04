Scommesse su siti illegali, indagati calciatori di serie A

agenzia

Tra i nomi coinvolti Fagioli, Zaniolo, Tonali, Bellanova

MILANO, 11 APR – Sono una dozzina i calciatori indagati per fatti fino al 2023, nell’inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria e Nicolò Zaniolo.

