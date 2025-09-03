Sconfitta per Trump, giudice blocca espulsioni venezuelani

agenzia

Stop all'invocazione della legge di guerra del 1798

WASHINGTON, 03 SET – Una corte d’appello federale ha stabilito che l’uso dell’Alien Enemies Act da parte di Donald Trump per espellere rapidamente presunti membri di gang venezuelane è illegale e ne ha bloccato l’uso in diversi stati del sud degli Usa, lo riporta la Cnn. Nello specifico il giudice ha deciso che Trump non può procedere con l’uso della legge di guerra del 1798, invocata per la prima volta a marzo, per le espulsioni in Texas, Louisiana e Mississippi.

