Scontri a Milano, domiciliari per 2 studenti minorenni

agenzia

La decisione del giudice dopo gli interrogatori

MILANO, 25 SET – La giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i due studenti di un liceo milanese, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, accusati di resistenza aggravata per gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza. Dopo quasi tre giorni di detenzione e l’udienza di convalida con gli interrogatori, dunque, i due 17enni, difesi dagli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella, escono dal carcere minorile Beccaria e vanno ai domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA