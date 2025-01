Scontri a Roma durante corteo per Ramy, Digos denuncia 39 persone

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Digos della Questura di Roma ha depositato alla Procura capitolina una informativa di reato a carico di 39 manifestanti per gli episodi di violenza verificatisi nel corso della sera di sabato 11 gennaio, durante il corteo non preavvisato per Elgaml Ramy, il 19enne egiziano morto in un incidente avvenuto il 24 novembre a Milano, mentre era a bordo di uno scooter guidato da un amico dopo un inseguimento di 8 chilometri da parte di tre pattuglie dei carabinieri. L’indagine scaturisce dagli episodi di violenza a seguito dell’appuntamento che i sodalizi “Za Um Sapienza”, “Azione Antifascista Trieste Salario”, “Settima, Movimento”, “Monteverde Antifascista”, “Delo!lisunderground” ed “Assemblea portuense” si erano dati dalle ore 19.00 in piazza dell’Immacolata. Dopo aver percorso alcune vie di San Lorenzo, i circa 250 manifestanti, tra i quali Anarchici, appartenenti al collettivo Zaum e al Car (Coordinamento Autonomo Romano), alle spalle di uno striscione con scritto “Vendetta Per Ramy la polizia uccide 1312”, hanno raggiunto la vicina piazza dei Sanniti, nei pressi della stazione dei Carabinieri “San Lorenzo”, dove hanno dato vita ad un fitto e violento lancio di bombe carta e materiale contundente contro l’imponente schieramento di polizia posto a presidio della Stazione dei Carabinieri, danneggiando alcuni mezzi delle Forze di Polizia e ferendo 9 agenti. L’analisi del copioso materiale video, esaminato dagli agenti della Digos, ha permesso di ipotizzare e di rimettere al vaglio dell’Autoritá Giudiziaria, a carico di 39 manifestanti (2 dei quali minori), i reati di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalitá aggravate. – Foto: Questura di Roma – (ITALPRESS). pc/com 16-Gen-25 08:45

