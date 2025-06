Scontro frontale tra furgone e auto nel catanese, 10 feriti

agenzia

L'incidente a Palagonia, alcuni sono gravi

PALERMO, 12 GIU – Dieci persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4.30 del mattino a Palagonia (Catania) tra un furgone con 8 persone a bordo e un’autovettura con due passeggeri. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per soccorrere i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere dopo lo scontro frontale. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente. Sul posto per i rilievi di rito i militari dell’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, oltre ai sanitari del 118 accorsi da diversi comuni limitrofi. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono state ricoverate in diversi ospedali della zona.

