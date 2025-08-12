Scontro moto-furgone, morto carabiniere a Mantova

agenzia

Mario Sicilia avrebbe compiuto a dicembre 32 anni

MANTOVA, 12 AGO – Un carabinieri è morto questa mattina in un incidente stradale accaduto a Mantova in viale Pompilio. Mario Sicilia, che non era in servizio, era in sella ad una moto Yamaha che si è scontrata con un Doblò proveniente dalla direzione opposta e che doveva svoltare a sinistra. Il giovane, residente a Mantova e in forze al comando provinciale di Mantova, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Mantova ma è morto poco dopo. Feriti ma in maniera non grave i due sul furgone, marito e moglie di 77 e 75 anni. Il militare avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 18 dicembre. Si era arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 2019 e, dopo aver frequentato il corso di formazione alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, dal 2020 ad oggi era in servizio nella stazione carabinieri di Mantova, annessa al comando provinciale di via Chiassi. Lascia una compagna ed una bambina di 2 anni. Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Vincenzo Di Stefano, in una nota, si è stretto con tutti carabinieri al dolore della famiglia del giovane. “Dai commilitoni – continua la nota – viene ricordato come un ragazzo straordinario, sempre disponibile, allegro e cordiale. Era un punto di riferimento per tutti i colleghi, specie per i più giovani. Lascerà un vuoto incolmabile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA