Scontro nella notte sulla Casilina, quattro morti

Schianto tra due auto alle porte di Frosinone

FROSINONE, 21 GIU – È di quattro morti il bilancio dell’incidente stradale accaduto intorno alle 2.30 della notte alle porte di Frosinone, lungo la Casilina. Le vittime sono quattro uomini che viaggiavano su due auto: un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Risiedevano tra Frosinone e Torrice. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

