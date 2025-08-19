Scontro tra bus e camion in Afghanistan, oltre 50 morti

agenzia

Nella provincia occidentale di Herat

KABUL, 20 AGO – Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell’ovest dell’Afghanistan, quando un camion si è scontrato con un autobus. Lo ha reso noto la polizia. “A causa dell’eccessiva velocità e della negligenza, l’autobus è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat”, ha dichiarato la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA