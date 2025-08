Scontro tra l’Anm e il ministro sul caso Almasri

agenzia

'Effetti politici se Bartolozzi a giudizio'.Nordio,interferenza

ROMA, 05 AGO – Scontro tra il presidente dell’Anm Cesare Parodi e il Guardasigilli Carlo Nordio sul caso Almasri . “Un processo dove vengono accertati magari in via definitiva certi fatti ha evidentemente un ricaduta politica, neanche tanto indirettamente, sulle persone coinvolte” dice il leader del sindacato delle toghe sull’ipotesi di un coinvolgimento indiretto dei ministri nel caso in cui Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio vada a processo per il caso Almasri . Parole pronunciate a Radio anch’io che provocano l’indignazione di Nordio: “Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate. Quanto all’aspetto politico, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali”.

