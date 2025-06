Scontro Trump-Musk, Elon vince sui social

agenzia

Arcadia, per Musk sentiment globale positivo al 33%

ROMA, 06 GIU – Nel violento scontro via social tra Donald Trump e Elon Musk, due personalità sovraesposte mediaticamente, il ‘sentiment’ positivo nelle conversazioni mondiali delle piattaforme social pende a favore del proprietario di X e Tesla per il 33%, mentre il tycoon è al 23%. Nelle conversazioni solo americane, invece, il sentiment positivo per Musk è del 37.8% quello per Trump è al 13,9%. Sono le rilevazioni della società di analisi Arcadia che ha monitorato le parole chiave nominative ‘Donald Trump’ ed ‘Elon Musk’ dal 3 al 6 giugno. Questa analisi comprende, per contro, anche il ‘sentiment’ negativo per i due: globalmente si attesta a 66.9% per Musk e al 77.1% per Trump; negli Stati Uniti al 66.2% per il primo e a 86.1% per il secondo. La società ha condotto anche un’analisi del profilo di Elon Musk su X, la piattaforma di cui è proprietario, dal 4 al 6 giugno confrontando i dati con i tre giorni precedenti. E’ emerso che, se da una parte le pubblicazioni sono diminuite del 12%, dall’altra sono aumentate le interazioni (+6,3%) e in particolare i commenti (+70%) “perchè evidentemente i follower hanno voglia di entrare nella contesa”. E sono cresciuti anche gli utenti che si sono iscritti al canale in questo brevissimo lasso di tempo: mezzo milione in più, per l’esatezza +498 mila. “In sintesi – osserva Arcadia – i follower di Elon Musk hanno mostrato un coinvolgimento in calo dell’1,3% ma esprimono comunque la volontà di capire e interagire commentando di più i post”. Trump ha invece affidato le sue risposte all’account del suo social Truth: i tre post in cui controbatte alle critiche di Musk hanno incassato una media di 56mila ‘reaction’ (commenti, like e condivisioni) mentre la media standard dei post era di 12mila. Per Arcadia, infine, lo scontro a mezzo post tra l’imprenditore e il presidente americano ha un vincitore terzo, che è Google. La contesa, infatti, ha fatto registrare in queste ore dei picchi di ricerca su Musk e Trump sia negli Usa che nel resto del mondo.

