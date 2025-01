agenzia

Era in calendario per domani alle 11. Riconvocata il 30 gennaio

ROMA, 22 GEN – È stata sconvocata la seduta comune di Camera e Senato prevista per domani alle 11 per l’elezione di 4 giudici della Corte Costituzionale. Il Parlamento in seduta comune è riconvocato giovedì 30 gennaio alle 9.

