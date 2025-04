Scopelliti, nei prossimi giorni informativa su rilievi

agenzia

Ricostruita scena del crimine in punto esatto omicidio giudice

VILLA SAN GIOVANNI, 08 APR – Sarà depositata nei prossimi giorni alla Direzione distrettuale antimafia una prima informativa sull’esito dei rilievi effettuati stamani dalla Squadra mobile reggina e dalla Polizia scientifica a Piale, una frazione di Villa San Giovanni, dove il 9 agosto 1991 fu ucciso in un agguato il giudice Antonino Scopelliti, il sostituto procuratore generale della Cassazione che avrebbe dovuto sostenere l’accusa nel maxiprocesso a Cosa nostra. Stamani, nel punto esatto in cui fu ucciso, gli investigatori hanno collocato l’auto del magistrato, una Bmw 318i – conservata dalla famiglia e che per la prima volta viene vista e usata per una ricostruzione – affiancata da un moto Honda Gold Wing 1200, dello stesso tipo e modello di quella che il collaboratore di giustizia Maurizio Avola – che si è accusato di essere uno dei due autori dell’agguato – ha detto di avere usato. Inoltre, la Dda ha chiesto e ottenuto dalla Beretta una riproduzione fedele del fucile calibro 12 di marca Arrizabala, lo stesso tipo che Avola ha fatto ritrovare nel 2018 interrata in un fondo agricolo in provincia di Catania affermando che è quella l’arma del delitto. Il fucile era in pessime condizioni per cui la Dda guidata da Giuseppe Lombardo ha chiesto una riproduzione alla Beretta. La decisione di eseguire una nuova ricostruzione dell’attentato sarebbe stata determinata dalla necessità della Procura di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che, a distanza di anni, ha raccontato che nell’agguato furono sparati tre colpi di fucile caricato a pallettoni. Dichiarazioni che, evidentemente, necessitavano di essere verificate alla luce di una ricostruzione eseguita con nuove tecniche investigative che potrebbero fornire ulteriori dettagli rispetto ai rilievi effettuati il giorno dell’attentato il 9 agosto 1991. Davanti alla pm della Dda Sara Parezzan, la polizia ha posizionato l’auto e la moto nello stesso identico punto della curva in cui è stato ucciso Scopelliti. Da parte degli inquirenti non ci sono altri dettagli sulle indagini che vanno avanti da 34 anni. Non si esclude, perciò, che la Dda possa avere elementi nuovi rispetto a quelli che qualche anno fa hanno portato a 17 avvisi di garanzia notificati a boss e affiliati a cosche di mafia e di ‘ndrangheta tra i quali figurava anche Matteo Messina Denaro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA