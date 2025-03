Scoperto un nuovo antibiotico dopo 30 anni,sfida i super batteri

agenzia

Nei test efficace contro infezioni resistenti

ROMA, 26 MAR – Scoperto, da un microrganismo raccolto nel terreno, un nuovo potente antibiotico chiamato lariocidina, promettente non solo perché ha un meccanismo d’azione del tutto nuovo, ma anche perché ai primi test di laboratorio è risultato efficace contro batteri resistenti e non tossico. Resa nota sulla rivista Nature, la scoperta si deve a un team di ricercatori canadesi della McMaster University ed è una ventata di novità dopo anni di vuoto. Infatti l’ultima volta che una nuova classe di antibiotici ha raggiunto il mercato è stato quasi tre decenni fa. Il team, guidato da Gerry Wright, ha spiegato che la lariocidina è un candidato forte per sfidare anche alcuni dei batteri più resistenti del pianeta, perché attacca i germi in modo diverso dagli altri antibiotici, legandosi direttamente al macchinario di sintesi proteica degli agenti infettivi e inibendone la capacità di crescere e sopravvivere. La lariocidina è prodotta da un tipo di batterio chiamato Paenibacillus, che i ricercatori hanno recuperato da un campione di terreno raccolto in un cortile di Hamilton.

