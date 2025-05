Scossa ai Campi Flegrei, sospesa la circolazione ferroviaria

agenzia

In via precauzionale nel nodo di Napoli, controlli sulla linea

ROMA, 13 MAG – Dalle 12.10 nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona, informano le Fs. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti. La sospensione ha riguardato anche le linee Cumana e Circumflegrea, rende noto l’Eav, Ente autonomo volturno che gestisce le linee.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA