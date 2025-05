Scritta ‘Gaza’ su muro sotto lapide vittima Br a Torino

agenzia

Il figlio, sciacalli senza anima

TORINO, 25 MAG – La parola “Gaza” è stata tracciata la scorsa notte con uno spray sotto la lapide che a Torino, in corso Belgio, ricorda Rosario Berardi, sottufficiale di polizia ucciso dalle Brigate Rosse il 10 maggio 1978. A differenza di quanto si verificò nel gennaio del 2024, la lapide non è stata imbrattata. Il figlio di Berardi, Giovanni, presidente dell’associazione europea vittime del terrorismo, protesta per l’atto vandalico: “Hanno colpito ancora – comunica all’ANSA – coperti dal buio come sciacalli. Mai rinuncerò al mio dovere di continuare a tenere viva la memoria e l’onore di chi mi ha dato la vita, di chi ha dato la vita per gli altri, per tutti. Possono imbrattare mille altre volte ancora questo muro con la vernice o con qualsiasi altra sostanza, concreta o virtuale, ma io sarò sempre lì a rimettere tutto a posto. E non voglio neanche conoscere chi sono quegli squallidi esseri che osano di continuo oltraggiare quel muro: non hanno anima, non hanno nulla da dire”.

