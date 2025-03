Scrive ‘Allah è il migliore’ in chiesa Viareggio, denunciato

agenzia

La Digos trova marocchino e lo denuncia per danneggiamento

VIAREGGIO (LUCCA), 20 MAR – Individuato e denunciato l’autore delle scritte in arabo fatte il 18 febbraio in una chiesa a Viareggio, nel quartiere Varignano. E’ un marocchino di 45 anni che nella Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore, mentre non c’era nessuno, ha scritto in due punti diversi, vicino alle cappelle di preghiera, due scritte in arabo: “Allah è sufficiente per noi ed è il miglior guardiano, che eccellente protettore e che eccellente aiuto”. La Digos di Lucca lo ha denunciato per danneggiamento aggravato. E’ senza fissa dimora, irregolare nel territorio nazionale, comunque i poliziotti lo hanno individuato in località Bicchio. Proprio perché senza permesso di soggiorno, il 45enne era già stato accompagnato il 30 gennaio scorso al Cpr di Potenza, per l’espulsione decisa in ragione della sua pericolosità sociale dato che è gravato da diverse condanne per lesioni aggravate, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento. I vigili urbani di Viareggio lo avevano trovato in via Vetraia nello sgombero di un appartamento occupato abusivamente da lui e da altri suoi connazionali, che però ce la fecero a fuggire. Tuttavia, il personale sanitario addetto al Centro per rimpatri di Potenza non lo ha ritenuto idoneo, per motivi sanitari, alla permanenza nel centro e così il giorno dopo fu lasciato andare e tornò in provincia di Lucca. Passati pochi giorni, fece le scritte nella chiesa di Viareggio.

