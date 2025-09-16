agenzia
Scuola: Avs, ‘giovedì deposito in Cassazione legge contro classi pollaio’
Roma, 16 set. “Giovedi 18 settembre sarà depositata presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per la riduzione del numero degli studenti e studentesse per classe. Appuntamento alle ore 9.30 in piazza Cavour, saranno presenti leader politici, parlamentari, esponenti sindacali e delle associazioni del mondo della scuola, rappresentanti di organizzazioni giovanili e studentesche, intellettuali”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Avs.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA