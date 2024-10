Scuola: Boccia, ‘Valditara si vergogni, Pd difende la pubblica e gli insegnanti’

agenzia

Roma, 6 set “Capiamo che in una manifestazione identitaria come il raduno leghista di Pontida possa scappare la frizione ma forse il ministro Valditara farebbe bene a moderare le parole e vergognarsi, da ministro dell’Istruzione e del Merito, di attaccare la sinistra e la segretaria del Pd”. Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd.

“La scuola italiana ha bisogno di progetti e idee, non di un ministro che polemizzi, strumentalmente, con l’opposizione. Il governo di Giorgia Meloni sta di fatto privatizzando la scuola e la sta regionalizzando, spaccando il paese, con l’autonomia differenziata. Con la conseguenza di far diventare gli insegnanti dipendenti regionali. Insegnanti che invece di essere stabilizzati, come il Pd proponeva, sono sempre più precari. Nel frattempo tagliano i servizi e nelle periferie le scuole chiudono. Per non parlare della desertificazione scolastica nelle aree interne del Paese”, dice ancora Boccia.