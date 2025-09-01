Scuola: Bonafoni, ‘governo fugge da realtà’

agenzia

Roma, 1 set. “Ci troviamo a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, ma il Governo sembra ancora in vacanza: il caro libri e il sensibile aumento delle spese che le famiglie si troveranno ad affrontare alla ripresa sono macigni che pesano sulle spalle delle persone. Ancora una volta sono i dati oggettivi a scuotere l’Esecutivo dal torpore della propaganda e a riportarlo coi piedi per terra: il rapporto ‘Investing in Education 2025’ della Commissione europea certifica quello che denunciamo da tempo: l’Italia è maglia nera in Europa per investimenti pubblici nell’istruzione”. Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.

“Secondo le ultime rilevazioni, il conto finale è pesantissimo: molti genitori vedono cifre che si avvicinano a 1.200 euro per studente, tra corredo e libri. La risposta a questa stangata non può essere una vaga promessa su future detrazioni fiscali, né tantomeno considerare l’istruzione come l’ennesimo settore su cui operare tagli lineari”.