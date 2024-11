Scuola: Bonelli, ‘manganello e pistola modello Valditara, ministro chiarisca’

agenzia

Roma, 15 nov. “Ecco la scuola secondo Valditara: a Palermo lezioni su come usare il manganello. Gli agenti della polizia municipale hanno inscenato l’arresto di un malvivente prima sparandogli alcuni colpi di pistola e poi aizzandogli contro il cane dell’unità cinofila, Il tutto davanti a bambini dai 3 ai 5 anni, che giustamente impauriti sono scoppiati in lacrime per la violenza della scena. Tutto ciò è veramente inaccettabile”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.