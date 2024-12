Scuola: Bonelli, ‘Valditara ritiri querela a Cavalli, chi governo deve accettare critica’

agenzia

Roma, 17 dic “La querela al giornalista del quotidiano “La Notizia” Giulio Cavalli, da parte del Ministro Valditara è l’ennesimo atto censorio da parte di chi, come il Ministro dell’Istruzione, non tollera alcuna forma di dissenso”. Lo dice Angelo Bonelli.

“Valditara infatti, si sta distinguendo in questo suo mandato da ministro, più per le denunce e le querele contro chi lo critica, che per il suo operato. Il Ministro ritiri la querela e accetti le critiche, ma soprattutto dia delle risposte concrete alle legittime osservazioni fatte dai giornalisti”, conclude il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

