Scuola: Casellati, ‘solidarietà a Meloni e governo, gesti violenti inaccettabili’

Roma, 15 nov. “Solidarietà al Presidente Giorgia Meloni, ai colleghi di governo e a tutti gli esponenti politici e istituzionali vittime dei gravi atti intimidatori verificatisi durante le manifestazioni studentesche di oggi. Dare fuoco a un fantoccio raffigurante un ministro ed esporre immagini insanguinate superano il diritto di manifestare ed esprimere dissenso: sono gesti violenti e minacciosi, inaccettabili in un Paese civile e democratico. Un ringraziamento e la mia vicinanza alle forze dell’ordine come sempre in prima linea”. Così dichiara il Ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati.

