Scuola: Caso (M5s), ‘licenziamento Raimo? Ennesima torsione autoritaria’

Roma, 1 ott. “Si può essere d’accordo così come si può essere lontani anni luce dalle idee e dalle esternazioni del professor Raimo, ma la sola idea che un docente possa rischiare il licenziamento per aver contestato anche aspramente l’idea di scuola e istruzione propugnata da Giuseppe Valditara è contraria dalla missione profonda della scuola nel nostro Paese. La libertà di espressione, di critica e di contestazione sono alla base della democrazia. Giuseppe Valditara faccia retromarcia e intervenga in prima persona per evitare l’ennesima torsione autoritaria della scuola italiana sotto questo governo”. Così il capogruppo M5S in commissione Cultura alla Camera, Antonio Caso.

