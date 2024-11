Scuola, coordinamento ‘precari invisibili’ incontra Valditara

agenzia

'Impegno del ministro per scorrimento graduatorie di idonei'

ROMA, 13 NOV – Il coordinamento dei ‘precari invisibili’ della scuola ha incontrato oggi il ministro Giuseppe Valditara al ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo il concorso pnrr 2 e scorrimenti attuali e futuri degli idonei 498-499 e 510/2020. “Valditara – scrivono in una nota i coordinatori-portavoce Gian Michele Mostardini e Alessandra Torrioni – è personalmente impegnato sul tema degli scorrimenti degli idonei ante Pnrr.Gli scorrimenti stanno proseguendo e quindi il dato ancora non può essere definitivo; in alcune Regioni, come l’Emilia-Romagna, si registrano numeri molto importanti. Per quest’anno gli scorrimenti proseguiranno fino al 31 dicembre 2024. Il ministro si è detto disponibile che i posti a bando siano collocati laddove non ci siamo situazioni/graduatorie o realtà sature e che si utilizzo questo criterio analizzando le varie situazioni. Intorno a gennaio 2025 – conclude la nota – partiranno i corsi Indire per circa 20.000 docenti, un numero significativo dei quali sarà già assunto con il prossimo anno scolastico, oltre a coloro che hanno sostenuto i concorsi ordinari negli anni”.

