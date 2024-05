Scuola: Donzelli, ‘Vannacci su disabili? Non sono d’accordo, integrazione importante’

agenzia

Pescara, 27 apr. “Credo che l’integrazione sia importante. Non credo ci sia stata volontà discriminatoria, però non sono d’accordo con la proposta”. Così, a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara, il responsabile organizzazione del partito di via della Scrofa Giovanni Donzelli commenta le parole del generale Vannacci sulle classi separati per i bambini disabili.

