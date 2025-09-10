Scuola: Fontana a studenti, ‘coltivate amore per lo studio’

agenzia

Roma, 10 set. “In questi giorni si torna tra i banchi di scuola e riprendono anche le visite degli alunni a Montecitorio: ogni anno la Camera dei deputati accoglie decine di migliaia di studenti. Ragazzi, coltivate la curiosità e l’amore per lo studio: imparare significa crescere e aprirsi al mondo. Buon anno scolastico a tutti gli studenti!”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA