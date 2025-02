Scuola, Francesco Manfredi nominato presidente di Indire

agenzia

Roma, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Francesco Manfredi, ordinario di economia aziendale e Prorettore dell’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ è stato nominato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, presidente di Indire, l’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, per il prossimo quadriennio.

La formazione accademica del professor Manfredi include una laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’università degli studi di Parma nel 1995 e un Ph.D. in Economia Aziendale e Management ottenuto nel 2000 all’Università Bocconi di Milano. Dal 2004 è direttore della Lum School of Management.