Scuola: Fratoianni, ‘Meloni faccia ritirare querele a Valditara’

agenzia

Roma, 17 dic “Valditara ne ha fatta un’altra delle sue, dimostrando una volta di più la sua totale e assoluta allergia al confronto democratico e l’intolleranza più cieca alle critiche legittime”. Lo afferma Nicola Fratoianni, di Avs.

“Prima – prosegue il leader di SI – ha querelato per diffamazione il quotidiano La Notizia, il suo direttore Gaetano Pedullà e il giornalista Giulio Cavalli. Ora si scopre che pure Nicola Lagioia è stato querelato dal ministro dell’istruzione. Chi è colpevole di aver espresso pareri a mezzo stampa sugli sproloqui del ministro Valditara circa la chiusura delle scuole durante il ramadan. Chi è colpevole di aver criticato in una trasmissione tv lo stile di un suo tweet”.