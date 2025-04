Scuola: Fratoianni, ‘proteste sacrosante contro Valditara’

agenzia

Roma, 17 apr. “Scade oggi la possibilità per i docenti delle scuole italiane di rispondere al questionario sulle Indicazioni nazionali 2025 volute da Valditara. Peccato, però, che in quel questionario manchi un elemento fondamentale: la possibilità di esprimere dissenso e proporre alternative. E ci credo: sarebbe stato sommerso da sonore bocciature”. Così Nicola Fratoianni di Avs commenta le critiche al ministero di Viale Trastevere.

“La scrittura delle Indicazioni nazionali dovrebbe nascere piuttosto – prosegue il leader di SI – da un confronto ampio, partecipato e inclusivo. Ma a Valditara e al Governo Meloni, l’impostazione democratica sembra andare stretta. Si preferisce imporre dall’alto linee guida che riportano la scuola indietro di trent’anni, chiedendo persino agli insegnanti di impostare l’attività su Dio, Patria e famiglia”.