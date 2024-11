Scuola: Fratoianni, ‘Valditara e Meloni non ignorino sciopero di oggi’

agenzia

Roma, 31 ott. “Il ministro Valditara e la stessa presidente del consiglio Meloni dovrebbero dare un’occhiata alle piazze di stamattina, perché in questo sciopero c’è tutta la dignità di oltre un milione di insegnanti e personale scolastico, che sono i meno pagati fra i paesi Ocse e i più precari”. Così Nicola Fratoianni di Avs.

“Il governo pensa di poter invertire la rotta con i voti in condotta e altre chiacchiere da fine ‘800. Eppure fanno finta di non sapere che scuola e università senza soldi non possono far nulla. E che insegnanti, ricercatori e personale del comparto non si riempiono la pancia con le loro chiacchiere inutili”.