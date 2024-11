Scuola: Gasparri, ‘bene sospensione Raimo, chi lo difende peggio di lui’

agenzia

Roma, 7 nov. “Il Pd insorge in massa appena apprende della sospensione di Raimo e prende le sue difese. Quello che è successo alla festa nazionale di Avs è gravissimo. Perché un conto è esprimere le proprie idee, un conto è minacciare il ministro dell’Istruzione. Bene ha fatto, quindi, l’Ufficio scolastico regionale a sospendere questo soggetto che, più volte, è stato protagonista di vicende simili, utilizzando spesso toni vergognosi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.