Scuola: la Corte costituzionale arriva a Cagliari, domani dialogo di Viganò con studenti

Roma, 22 apr. Il ‘Viaggio della Corte costituzionale nelle scuole’ arriva a Cagliari. Domani il Giudice Francesco Viganò dialoga con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Duca degli Abruzzi’ per un approfondimento sul tema ‘Democrazia e Corte costituzionale’.

Il ‘Viaggio in Italia’ – ripartito il 27 settembre dall’Itc ‘G. Galilei’, storico Istituto tecnico industriale della Capitale, e passato il 3 ottobre anche da Maglie (Lecce) dal liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci’, da Milano il 6 ottobre dall’IIS ‘Galilei-Luxemburg’, da Rovereto il 19 ottobre presso il Liceo ‘Fabio Filzi’, da Cesena il 31 gennaio dal Liceo Ginnasio Statale Vincenzo Monti, da Enna il 23 marzo dall’Istituto Superiore ‘A. Lincoln’ ed infine all’Istituto di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale ‘B. Russel – I. Newton’ di Scandicci– toccherà, dopo la tappa di Cagliari, altre regioni e porterà i giudici della Consulta a dialogare con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per mantenere viva e accrescere in loro la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali e anche per conoscere i doveri previsti dalla Costituzione.