Scuola: La Russa, ‘Vannacci? Se avesse un figlio disabile capirebbe di aver detto sciocchezza’

Pescara, 28 apr. “Vannacci? Non ha un bambino portatore di handicap altrimenti avrebbe capito di aver detto una sciocchezza, gli auguro di non avere mai figli o parenti portatori di handicap. Cosa mi piace del suo libro? Non l’ho letto”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla kermesse di Pescara, commentando la proposta del candidato della Lega di classi differenziate per i disabili.

