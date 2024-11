agenzia

Roma, 20 nov. “Scuola e sanità sono le priorità di Noi Moderati per la legge di Bilancio. Per la scuola abbiamo chiesto di aumentare le detrazioni da 800 a 5 mila euro per le spese scolastiche: la seconda causa di povertà per le famiglie sono le spese sostenute per i propri figli”. Lo dice il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA