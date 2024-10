Scuola: M5S, ‘anche Ue boccia Valditara’

agenzia

Roma, 3 ott. “Il deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte della Commissione è l’ennesima bocciatura per Giuseppe Valditara e per il governo Meloni sul fronte della scuola. L’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i nostri prof rappresenta una discriminazione, anche sul fronte della progressione salariale. È chiaro a tutti che i contratti a tempo determinato diffusi sono dovuti ad un’estrema presenza di precari nel mondo della scuola. Precari che quest’anno hanno toccato cifre record con la gestione disastrosa di Valditara sui concorsi”. Così in una nota il M5s.