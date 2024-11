Scuola: M5s, ‘Bernini e Valditara inerti su buco nero sostegno’

agenzia

Roma, 26 nov. “Ieri sera la trasmissione di Massimo Giletti andata in onda su Rai 3 ha acceso il faro su una problematica che attanaglia da tempo la scuola italiana e che il Movimento 5 Stelle ha denunciato già da molto tempo presentando un’interrogazione e con un question Time dedicato alla presenza della ministra Bernini: il ‘buco nero’ dei corsi di abilitazione conseguiti all’estero per insegnanti di sostegno. Parliamo purtroppo di corsi spesso privi di adeguata preparazione e al centro di indagini per irregolarità”. Così gli esponenti M5s in commissione cultura alla Camera e al Senato.