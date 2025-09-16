Scuola: Maiorino (M5S), ‘educazione sessuale in aula, è già troppo tardi’

agenzia

Roma, 16 set. “È troppo tardi per parlare di educazione sessuale e affettiva a scuola. Dovremmo smettere di parlarne tra di noi e iniziare a parlarne nelle scuole. Perché a essere penalizzate sono proprio le nuove generazioni, che non hanno strumenti di difesa e sono immerse in una giungla social e web in cui ogni contenuto sessuale è prevalentemente violento”. Così la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente M5S al Senato, durante il convegno “L’educazione affettiva e sessuale nelle scuole: una decisione non più rinviabile”, in corso al Senato.