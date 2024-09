Scuola: Marti (Lega), ‘via libera in commissione a ddl educazione sicurezza su luoghi lavoro’

agenzia

Roma, 17 set. “Via libera, in commissione Istruzione al Senato, al ddl sull’insegnamento delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono temi molto delicati e importanti ed è giusto che si inizi ad apprenderli già dai banchi di scuola”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama.

