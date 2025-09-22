agenzia
Scuola: Mattarella a Nisida, ‘ognuno di voi può essere protagonista nella vita’
Napoli, 22 set. “La scuola riguarda tutti, chi segue un percorso di rilancio, di recupero come voi, costruendo già qui dentro il prorio futuro, perché c’è una cosa a cui penso sempre: ciascuna persona, ciascuno di noi, chiunque, è una persona unica al mondo, non ce ne è al mondo un’altra uguale, nessuno ci assomiglia, nè noi assomigliamo a nessun altro. C’è da costruire la vita, come voi state facendo qui, con la scuola, con la musica, con il teatro, che fanno superare qualunque limite, qualunque restrizione e consentono di prepararsi ad un futuro di protagonista nella vita sociale. E questo è l’augurio che vi faccio, state lavorando bene”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’’Istituto penale per i minorenni di Nisida, prima tappa dell’inaugurazione dell’anno scolastico che quest’anno si svolge a Napoli, presente Jovanotti, che al Capo dello Stato ha mostrato alcune attività svolte con i ragazzi e in particolare un brano composto con loro.
“Anche quel pezzo di rap che abbiamo ascoltato poc’anzi -ha sottolineato Mattarella- questa fusione straordinaria tra musica e parole è il segno di una capacità creativa di grandissimo pregio. Ragazzi, ognuno di noi ha un programma di vita da sviluppare ed un programma che nessun altro può fare, perché, ripeto, nessuno è uguale a ciascuno di noi. Auguri per il futuro, complimenti per quanto fate qua. Auguri per il vostro futuro, davvero di protagonisti nella vita”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA