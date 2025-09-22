Scuola: Mattarella a Nisida, ‘ognuno di voi può essere protagonista nella vita’

agenzia

Napoli, 22 set. “La scuola riguarda tutti, chi segue un percorso di rilancio, di recupero come voi, costruendo già qui dentro il prorio futuro, perché c’è una cosa a cui penso sempre: ciascuna persona, ciascuno di noi, chiunque, è una persona unica al mondo, non ce ne è al mondo un’altra uguale, nessuno ci assomiglia, nè noi assomigliamo a nessun altro. C’è da costruire la vita, come voi state facendo qui, con la scuola, con la musica, con il teatro, che fanno superare qualunque limite, qualunque restrizione e consentono di prepararsi ad un futuro di protagonista nella vita sociale. E questo è l’augurio che vi faccio, state lavorando bene”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’’Istituto penale per i minorenni di Nisida, prima tappa dell’inaugurazione dell’anno scolastico che quest’anno si svolge a Napoli, presente Jovanotti, che al Capo dello Stato ha mostrato alcune attività svolte con i ragazzi e in particolare un brano composto con loro.