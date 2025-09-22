Scuola: Mattarella a Ospedale Santobono, ‘mi avete dato tanta energia’

agenzia

Napoli 22 set. “È stata un incontro bellissimo per me e quello che riceve” più energia “sono io”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando, insieme al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, i giovani studenti ricoverati all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon, seconda tappa dell’inaugurazione dell’anno scolastico che si svolge a Napoli. “È bravo Lillo?”, ha poi chiesto ai ragazzi il Capo dello Stato, riferendosi al comico che ha guidato l’incontro.

“Non ho fatto altro che ascoltare loro, perché mi hanno arricchito tantissimo -ha poi sottolineato Lillo- è stato veramente emozionate, da parte di questi ragazzi immaginavo dei messaggi legati solo alla scuola e invece credo che loro sentano moltissimo tutto ciò che c’è di problematico nel mondo. Mi hanno regalato una giornata incredibile”.