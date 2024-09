Scuola: Mattarella, ‘auguri a Università popolari e Terza età’**

agenzia

Cagliari, 16 set. “Si suole dire che la scuola è per tutta la vita, volendo sottolineare l’importanza del momento formativo di cittadini consapevoli. Oggi la vita si propone con un percorso più lungo e, non a caso, si parla, da un lato, di educazione permanente nell’arco della vita attiva, dall’altro di accesso a opportunità di natura culturale, una volta a riposo, terminati gli anni di lavoro. Il pensiero, oggi, va anche a queste attività e rivolgo quindi un augurio a quanti sono impegnati nelle numerose iniziative delle Università popolari e nelle Università della terza età. Svolgono una funzione preziosa a favore della collettività”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico al Convitto nazionale ‘Vittorio Emanuele secondo’ di Cagliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA