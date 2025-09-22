Scuola: Mattarella, ‘preziosa seminatrice’

agenzia

Napoli, 22 set. “In questa stagione di mutamenti profondi di carattere davvero epocale, è necessario pensare che saranno i giovani, diversi dagli adulti, a interpretarli e a governarli. Un grande maestro dell’Università, vittima del terrorismo, Vittorio Bachelet, diceva: ‘Nel momento in cui l’aratro della storia scava a fondo… è importante gettare seme buono, seme valido’. La scuola è una grande, preziosa seminatrice”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Istituto comprensivo ‘Gioacchino Rossini’, ultima tappa dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Napoli.

