Scuola: Mattarella, ‘social armi che colpiscono in profondità, combattere bullismo’
Napoli, 22 set. “La scuola deve essere il luogo in cui ogni forma di violenza viene bandita. Gli insegnanti fanno molto, talvolta in condizioni difficili, per capire e sottrarre i ragazzi da gorghi pericolosi. Gli insegnanti e i dirigenti scolastici devono esserne consapevoli ma non vanno lasciati soli dalle istituzioni e dalla società. Talvolta la violenza si manifesta in modalità meno evidenti. Meno evidenti almeno agli occhi degli adulti, non a quelli dei ragazzi. È la violenza gratuita della prepotenza, del bullismo, che denigra, emargina, sovente aggredisce. I social sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è prova di forza, ma di vigliaccheria”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Istituto comprensivo ‘Gioacchino Rossini’, ultima tappa dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Napoli.