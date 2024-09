Scuola: Meloni (Pd), ‘precariato in aumento, colpa mancate assunzioni governo’

agenzia

Roma, 3 set. “L’anno scolastico che sta per iniziare segna un nuovo record di precari nel mondo dell’istruzione, un primato negativo di cui è pienamente responsabile il Governo Meloni”. Questa la denuncia del senatore del Partito Democratico, Marco Meloni.

“I posti vacanti potrebbero essere in gran parte coperti ricorrendo alle graduatorie dei concorsi banditi negli scorsi anni, in particolare dai Governi a cui ha partecipato il Partito Democratico. Il Governo Meloni ha però fortemente limitato le assunzioni stabili, obbligando chi ha già vinto un concorso a restare in una condizione di precariato”.