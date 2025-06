Scuola: Pd, ‘centri estivi emergenza assoluta, governo continua a ignorare problemi famiglie’

agenzia

Roma, 6 giu. “Finisce la scuola e anche quest’anno le famiglie si trovano davanti a un’emergenza assoluta che il governo come sempre fa finta di non vedere. Per chi deve conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro, i mesi che si profilano sono il caos: i centri estivi costano almeno 400 euro al mese a figlio, una spesa insostenibile per chi è già schiacciato da bollette e rincari e fatica ad arrivare a fine mese”. Così le parlamentari dem Michela Di Biase e Anna Ascani.