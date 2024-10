Scuola: Pd Senato, ‘assurdo procedimento disciplinare contro Raimo’

agenzia

Roma, 30 set “E’ assurdo che un insegnante rischi il licenziamento per aver espresso critiche al ministro dell’Istruzione e del Merito. Critiche tra l’altro espresse in una trasmissione televisiva e non in un contesto scolastico”. Lo dicono Cecilia D’Elia, Andrea Crisanti, Enza Rando e Francesco Verducci, senatrici e senatori dem della commissione Cultura, e Susanna Camusso, senatrice dem della commissione Affari sociali e Lavoro.

“Nel nostro Paese vige la libertà d’opinione e quanto sta avvenendo nei confronti di Christian Raimo è un fatto grave che lede questo diritto e costituisce un precedente preoccupante. Dopo una campagna montata dalla destra che ha strumentalizzato le sue parole e dopo una indagine interna promossa dal ministro stesso ora Raimo rischia un provvedimento disciplinare che potrebbe fargli perdere il posto di lavoro”, proseguono gli esponenti del Pd.