Scuola: Renzi, ‘chi non vuole studiare Dante fa bene ad andare in altro Paese’

agenzia

Torino, 28 mag. – “Sono da sempre una persona che lotta e lavora per l’integrazione, ma quando leggo nel Nord Est di una professoressa e di un preside che decidono di vietare Dante nelle scuole perché turba la sensibilità di allievi non cristiani dico qui stiamo impazzendo. In Italia non si rinuncia a Dante perché rinunciarci vuol dire rinunciare a se stessi. Chi non vuole studiare Dante Alighieri fa bene ad andare in un altro Paese”. Così il leader di IV, Matteo Renzi a margine della visita alle Scuole Cottolengo di Torino.