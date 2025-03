Scuola: Salvini, ‘pronti a parlare di sessualità, ma asterischi o schwa sono ideologia’

agenzia

Roma, 6 mar “Siamo pronti domani mattina a parlare di educazione alla sessualità nei licei dai 14 anni in su, a parlare di incremento delle pene per chi aggredisce in base all’orientamento sessuale e di libertà educativa che vuol dire però che uno ha diritto di dire sì e di dire no e non bisogna imporre asterischi, schwa o corsi che portano confusione. Quella è ideologia”. Lo ha detto Matteo Salvini presentando alla Camera il libro del deputato leghista Rossano Sasso ‘Il gender esiste. Giù le mani dai nostri figli’.

“Mi piacerebbe che il Parlamento riprendesse, senza ovviamente l’ideologia alla Zan che voleva creare una grande marmellata unica, la discussione per incrementare pene e sanzioni per chi discrimina in base all’orientamento sessuale. Da senatore la voto domani mattina” e “mi piacerebbe che nelle scuole, con l’adesione delle famiglie, ci sia educazione alla sessualità, alla prevenzione, alla spiegazione dei rischi di un sesso un tanto al chilo e non protetto, di spiegare cosa è utile fare e come proteggersi. Non alle elementari: non si può parlare di profilattici, sessualità, coiti con i bambini delle elementari. È giusto alla fine del ciclo delle medie”.